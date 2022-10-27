На фоне угроз диктатора Путина. США ускорят размещение в Европе атомных бомб B61−12 — Politico

27 октября, 10:17
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Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Yves Herman)

На фоне угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие США ускорили развертывание более точной версии своей основной ядерной бомбы на базах НАТО в Европе, сообщает Politico со ссылкой на источники, которые знакомы с вопросом.

По данным издания, прибытие модернизированной гравитационной авиабомбы B61−12 было первоначально запланировано на весну 2023 года, а теперь планируется в декабре этого года.

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Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что хотя они не собираются обсуждать детали ядерного арсенала, «модернизация американского ядерного оружия B61 ведется уже много лет».

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«Мы планируем безопасно и ответственно заменить старое оружие на модернизированное версии B61−12, Это является частью давно запланированной модернизации и никак не связано с текущими событиями в Украине и никак не было ускорено», — сказал он.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее в украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерного удара.

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. При этом президент США Джо Байден не верит в то, что Путин применит тактическое ядерное оружие.

https://www.youtube.com/watch?v=bt6Cp2Vuk8s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США НАТО Атомная бомба Война России против Украины

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