Растет риск возможного ядерного тактического удара — политолог 21 октября, 18:04 Российский диктатор Владимир Путин в военном учебном центре в Рязанской области РФ, 20 октября (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Политолог Николай Давыдюк в интервью Радио НВ заявил, что риск возможного тактического ядерного удара России растет.

«Путин зачищает правый берег, вывозит своих гауляйтеров, накладываем на риторику того, что он говорил, что уважайте референдумы, это будет территория России, которую он будет защищать ядерным оружием. Вновь растет риск возможного ядерного тактического удара. Для нас тоже это понимание», — сказал Давыдюк Радио НВ.

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По его словам, разведке необходимо следить, есть ли у российских военных химзащита и соответствующие лекарства.

«Сейчас мы должны прорабатывать разные сценарии. В то же время даже страх этого удара не должен [останавливать] (а он и не останавливает) ВСУ. Вооруженные силы идут на всех парах. Даже страх приближения Вооруженных сил заставил гауляйтеров переезжать в Херсон на левый берег», — добавил политолог.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что риск применения Россией тактического ядерного оружия есть, но его качество и состояние вызывает вопросы.

В украинской разведке считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

По их данным ядерные удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также на важные командные центры и критическую инфраструктуру.