Угроза применения Россией тактического ядреного оружия очень высокая — разведка

29 сентября, 16:50
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Ядерные удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Ядерные удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В украинской разведке считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой».

Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий в комментарии Guardian.

«Военная разведка Украины оценила угрозу применения Россией тактического оружия против Украины как «очень высокую», — пишет британский ресурс.

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Скибицкий отметил, что ядерные удары, вероятно, будут нацелены на места вдоль линии фронта, где дислоцируется большое количество личного состава и техники, а также по важным командным центрам и критической инфраструктуре.

«Чтобы их остановить, нам нужны не только зенитные, но и противоракетные системы» — отметил представитель военной разведки.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в конституции России.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Разведка Ракетные удары Ядерный взрыв

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