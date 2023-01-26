Канада рассматривает возможность передачи Украине танков Leopard — СМИ 26 января, 07:03 Джастин Трюдо (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Вооруженные силы Канады рассматривают возможность отправить Украине танки Leopard. Пока анализируют, какое количество танков смогут передать.

Об этом пишет канадское издание Ottawa Citizen со ссылкой на источники в Министерстве обороны и промышленности.



Инсайдеры сообщили, что Королевские военно-воздушные силы Канады могут, в случае необходимости, использовать свои транспортные самолеты С-17 для перевозки танков в Польшу, а оттуда их смогут доставить в Украину.

Видео дня

Отмечается, что вооруженные силы Канады имеют на вооружении 112 танков Leopard 2. Некоторые из них предназначены для тренировок, а другие являются бронированными ремонтно-эвакуационными машинами. Канада надеется предоставить Украине по меньшей мере 10 танков Leopard 2 или больше.

При этом издание отмечает, что премьер-министр Джастин Трюдо в среду не смог подтвердить передачу танков Украине, однако предположил, что это может произойти в ближайшее время.

Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.

Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине , говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

Также 25 января президент США Джо Байден заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams – эквивалент одного украинского батальона.