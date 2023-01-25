Норвегия передаст Украине танки Leopard 2 — министр обороны

25 января, 19:37
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Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танки Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам подтвердил, что его страна отправит Украине танки Leopard. Однако он не назвал их точное количество.

Об этом сообщает NRK.

Он подчеркнул, что танки в войне России против Украины стали очень востребовательны.

«Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена», — заявил он.

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Грам также добавил, что речь идет о Leopard 2 A4. Других деталей он не раскрыл.

Президент США Джо Байден во время брифинга в среду, 25 января, заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams — эквивалент одного украинского танкового батальона.

Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.

Инфографика: NV

Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Норвегия Война России против Украины танки Leopard

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