«Ух ты». Украинский военнослужащий поприветствовал решение Германии передать Leopard 25 января, 20:14 Танк Leopard (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Неназванный украинский военнослужащий, воюющий на линии фронта в Бахмуте, с воодушевлением отреагировал на сообщение о том, что Германия дала зеленый свет на экспорт основных боевых танков Leopard 2 в Украину.

В комментарии CNN он заявил, что танкисты очень помогают в борьбе с российскими оккупантами.

«Ух ты! Они дают их нам? Это действительно хорошая новость, потому что танкисты очень помогают нам в боях, особенно в Соледаре. Ребята там очень хорошо поработали», — сказал он журналистам.

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Он также заявил CNN, что экипажи танков оказались невероятно полезными в попытке Украины защитить Соледар.

«Если на Leopard посадят хороший экипаж, дадут хорошие боеприпасы и сумеют отправить его сюда, это будет очень своевременная помощь городу», — сказал он о Бахмуте.

Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Abrams. В правительстве Германии это опровергали.



Инфографика: NV

Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

Также 25 января президент США Джо Байден заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams — эквивалент одного украинского батальона.