США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 — СМИ 19 мая, 19:27 Истребитель F-16 Fighting Falcon (Фото:flickr.com/U.S. Department of Defense Current Photos)

США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16, сообщает NBCNews со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным телеканала, самолеты могут быть направлены не напрямую от США.

Время, когда Украина получит F-16, остается неизвестным. В материале говорится, что они не примут участие в будущем украинском контрнаступлении.

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Также пока неясно, какие именно страны передадут Украине истребители.

Как сообщал 19 мая телеканал CNN со ссылкой на свои источники, президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных на самолетах F-16. Ожидается, что это займет несколько месяцев.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, назвав это историческим решением. Глава государства выразил надежду, что практическая реализация этого решения будет обсуждена на саммите G7, который проходит в Хиросиме 19−21 мая.

По данным Yahoo News, в ВВС США считают, что обучение украинских пилотов на F-16 займет всего четыре месяца — намного меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины.

О том, что украинские пилоты могут обучиться управлению и полетам на F-16 менее чем за полгода, до этого заявлял командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее говорил, что в Украине уже есть список из нескольких десятков пилотов, которые будут первыми осваивать истребители F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей. Лондон и Париж уже подтвердили, что готовы обучать украинских пилотов.

Инфографика: NV