Зеленский подтвердил, что Байден поддержал международную коалицию истребителей 19 мая, 19:14 F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

США и президент Джо Байден поддержали международную коалицию истребителей. Об этом написал у себя в Twitter президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 мая.

«Я приветствую историческое решение США и [американского президента] поддержать международную коалицию истребителей. Это значительно усилит нашу армию в небе. Я рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме», — сказано в сообщении главы государства.

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Перед этим телеканал CNN сообщил, что Джо Байден сказал союзникам по G7, что Вашингтон поддержит совместное обучение украинских летчиков на истребителях F-16.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вместе с британскими, датскими и бельгийскими коллегами приветствует решение США. По его словам, детали проработают в ближайшее время.

По словам британского премьер-министра Риши Сунака, Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут вместе работать над тем, чтобы Украина получила необходимый «боевой потенциал в воздухе».

Высокопоставленный представитель Белого дома сказал Reuters, что обучение украинских пилотов будет проходить в Европе. В США оценивают сроки, необходимые для обучения и передачи F-16, в 18 месяцев. По его словам, в Вашингтоне надеются начать обучение в ближайшие недели.

«Так как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько и кто это сделает», — сказал собеседник журналистов.

NBCNews со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что США и союзники планируют передать Украине F-16, но истребители могут быть поставлены не из США напрямую.

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Накануне Yahoo News со ссылкой на внутреннюю оценку ВВС США сообщило, что украинские пилоты могут закончить обучение на F-16 всего за четыре месяца.

Зеленский 16 мая заявил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей. Лондон и Париж пока подтвердили, что готовы обучать украинских пилотов.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, некоторые страны готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции.