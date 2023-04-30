Лучшие из лучших. Уже есть список пилотов, которые будут первыми осваивать F-16 — Игнат

30 апреля, 13:31
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Истребитель F-16 (Фото:Tony CC Gray/flickr.com)

Истребитель F-16 (Фото:Tony CC Gray/flickr.com)

В Украине уже составили список пилотов, которые первыми будут осваивать истребители F-16.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Уже есть список пилотов, несколько десятков человек, лучшие из лучших, которые будут первыми осваивать эту технику. Они были определены, и после принятия решения уже готовы к обучению или в Европе, или в США на разных площадках. Какие страны предоставят нам эти площадки, туда и поедут», — отметил он.

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По его словам, украинским пилотам может понадобиться ориентировочно три месяца, чтобы научиться управлять F-16.

Игнат сказал, что без воздушного прикрытия невозможно достигать успеха как в наступательных, так и в оборонительных действиях.

Он добавил, что современная авиация способна навести порядок в воздухе, на земле и на море достаточно эффективно.

Ранее в Белом доме заявили, что пока не рассматривают возможность передачи Украине F-16.

20 марта командующий авиацией ВВС Украины Сергей Голубцов говорил, что украинские пилоты смогут научиться управлению F-16 менее чем за полгода.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Истребители F-16 Война России против Украины

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