Превзошли ожидания. США считают, что украинские пилоты могут освоить F-16 за четыре месяца — СМИ 19 мая, 00:05 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 займет всего четыре месяца — намного меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на внутреннюю оценку ВВС США.

Журналисты получили внутренний документ, в котором США проанализировали обучение двух украинских летчиков — пилотов МиГ-29 и Су-27 — на авиасимуляторе на авиабазе ВВС Нацгвардии США Моррис (штат Аризона) в феврале-марте 2023 года. Летчики до этого не проходили подготовку на F-16, не считая краткого ознакомления, и провели на симуляторе девять сеансов общей продолжительностью 11,5 часов. Их успехи оценивали четыре опытных инструктора ВВС США с тысячами часов на F-16.



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Один из инструкторов отметил, что украинские пилоты смогли выполнить ряд «относительно технических маневров» в смоделированных условиях, в частности, посадить самолет после отказа двигателя, а также выполняли атаки на основе заданных в симуляции параметров.

По мнению инструкторов, главная трудность обучения — авионика F-16 на английском. В то же время они отметили, что оба украинских пилота за две недели стали заметно лучше владеть английским. Пилоты также не были знакомы с боевыми порядками (строями) самолетов США, так как «были обучены тактике советских времен».

Несмотря на это, в отчете сделан вывод, что украинский пилот может пройти обучение на F-16 за четыре месяца. США поделились документом с этой оценкой с некоторыми союзниками по НАТО.

Yahoo News отмечает, что документ усилит давление на ключевых партнеров Украины, некоторые из которых утверждали, что западные истребители слишком сложны, поэтому подготовка пилотов займет слишком много времени. В частности, замминистра обороны США Колин Каль говорил, что украинским летчикам понадобится «около 18 месяцев», чтобы освоить F-16.

О том, что украинские пилоты могут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода, до этого заявлял командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Инфографика: NV

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее говорил, что в Украине уже есть список из нескольких десятков пилотов, которые будут первыми осваивать истребители F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 мая сообщил, что Нидерланды, Франция и Великобритания поддержали коалицию истребителей. Лондон и Париж уже подтвердили, что готовы обучать украинских пилотов.



По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, некоторые страны готовы передать Украине западные самолеты в составе международной коалиции.