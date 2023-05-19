Сунак передал «прямое послание» диктатору Путину на саммите G7 19 мая, 10:03 Сунак обратился к российскому диктатору Путину (Фото:Carl Court/Pool/Reuters)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита на саммит G7 передал «прямое послание» российскому диктатору Владимиру Путину.

«Мы не собираемся уходить», — сказал он в интервью Sky News, имея ввиду то, что поддержка Украины западными странами продолжится.

Сунак также пообещал поддержку Киеву в долгосрочной перспективе.

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«Россия должна знать, что мы и другие страны непоколебимы в своей решимости поддержать Украину не только здесь и сейчас, предоставляя ей ресурсы, необходимые для защиты, но и в долгосрочной перспективе», — резюмировал британский премьер.

Саммит стран G7 — Великобритании, Канады, Германии, Франции, США и Японии — проходит в Хиросиме 19−21 мая. Ожидается, что лидеры стран обсудят дальнейшие ответные действия на полномасштабное вторжение России в Украину, в частности новые санкции. По данным Bloomberg, они договорятся о совместной работе по отслеживанию импорта российских алмазов, но не будут вводить полный запрет.

За день до начала саммита Сунак объявил об эмбарго на ввоз в страну алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Он выразил надежду, что другие страны последуют примеру Лондона.

В дни проведения саммита G7 Японию посетит президент Украины Владимир Зеленский. Программа его визита пока не уточняется.



