Украинские пилоты смогут обучиться полетам на F-16 менее чем за полгода — командующий авиацией 20 марта, 15:56 Украина просит у союзников истребители F-16, на Западе идет дискуссия (Фото:South Korean Defence Ministry/Handout via Reuters)

Украинские пилоты смогут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода.

О такой оценке США двух украинских летчиков, которые обучались на симуляторе, рассказал командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов в интервью The Times.

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По его словам, пилоты провели на обучении в США три недели и уже вернулись в Украину.

«Они учились на симуляторе F-16, как летать вместе двумя пилотами с оружием. Результаты получились очень хорошие: украинские пилоты могут научиться летать и управлять системами вооружения на F-16 менее чем за полгода», — отметил генерал.

Голубцов добавил, что полученный украинскими пилотами опыт позволяет значительно сократить процесс подготовки.

«Мастерство пилотов было оценено очень высоко, а эти ребята были средними пилотами. Каждый пилот уникален, поэтому должен быть индивидуальный план обучения. Но после этой оценки мы можем значительно сократить сроки в зависимости от предыдущего опыта украинских пилотов», — резюмировал он.

Ранее СМИ сообщили, что двое украинских пилотов находятся в Аризоне для тренировок на авиасимуляторах и усовершенствования навыков.

По данным СNN, США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени потребуется на их обучение на истребителях F-16.

Инфографика: NV

В украинских Воздушных силах подтвердили, что два украинских пилота прибыли в США, где проходят ознакомление с американскими специалистами.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение о передаче авиации Украине — это вопрос одного-двух месяцев.