На митинге в Тель-Авиве выступили специальные посланники президента США Дональд Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Фото: REUTERS/Carlos Barria)

В Тель-Авиве тысячи израильтян собрались на «площади Заложников» на митинг вечером 11 октября в ожидании воплощения первого этапа мирного соглашения между Израилем и Хамасом по поводу боевых действий в секторе Газа.

Трансляция мероприятия осуществляется на портале YouTube.

На митинге выступили специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа — ред.).

Причем Виткоффа толпа встретила скандированием фразы: «Thank you, Trump! (Спасибо Вам, президентр Трамп — ред.)».

Как пишут израильские СМИ, перемирие предусматривает освобождение ХАМАС израильских заложников — в обмен на палестинских заключенных в тюрьмах Израиля и является ключевым шагом в мирном плане, выработанном при посредничестве президента Трампа и Белого дома.

Ранее, в ночь на 11 октября президент Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, мирный план для сектора Газа будет реализован, «поскольку страны и силы, вовлеченные в конфликт, устали от боевых действий».

Переговоры Израиля и ХАМАС в Египте — что известно

6 октября в Шарм-эль-Шейхе (Египет) начались непрямые переговоры между боевиками ХАМАС и Израилем, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

В состав израильской делегации вошли представители разведывательных служб Моссад и Шин-Бет, советник премьер-министра Беньямин Нетаньяху по вопросам внешней политики и координатор по вопросам заложников.

Переговоры проходят при участии делегаций Египта, США и Катара в качестве посредников.

Как сообщало агентство Reuters, Израиль и ХАМАС одобрили общие принципы плана Трампа, согласно которому боевые действия должны прекратиться, заложники должны быть освобождены, а в Газу начнет поступать гуманитарная помощь. План также поддерживают арабские и западные государства. Делегацию ХАМАСа возглавил лидер группы в изгнании Халиль Аль-Хайя, который в сентябре пережил авиаудар Израиля в Дохе.

Как позже со ссылкой на источники сообщил телеканал AlJazeera, первый день переговоров в Шарм-эль-Шейхе на берегу Красного моря был «позитивным» и был составлен план действий по продолжению текущего раунда переговоров.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп настаивает на скорейшем обмене израильскими и палестинскими пленными, чтобы создать «импульс» для реализации других частей своего плана.

7 октября телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС на переговорах в Египте потребовал, чтобы власти Израиля полностью вывели свои войска из сектора Газа — как только закончат процесс передачи последних оставшихся израильских заложников.

Руководство группировки также добивалось международных гарантий того, что Израиль выполнит требование о полном прекращении огня и полном выводе войск из сектора Газа — согласно 20-пунктному мирному плану президента США Дональда Трампа.

8 октября Дональд Трамп сообщил, что соглашение по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа «почти достигнуто». Об этом он заявил после того, как госсекретарь Марко Рубио передал ему рукописную записку во время круглого стола в Белом доме.