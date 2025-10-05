СМИ узнали, на каких условиях ХАМАС согласился разоружиться по «плану Трампа»

Дым от взрывов в секторе Газа, 5 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

ХАМАС получил американские гарантии, предусматривающие, что Израиль не возобновит войну и навсегда выведет войска Армии обороны Израиля из сектора Газы, если мирное соглашение будет заключено, сообщает Times of Israel со ссылкой на саудовский канал Al-Arabiya.

Источники канала в ХАМАС утверждают, что ХАМАС согласился передать свое оружие палестино-египетскому органу под международным надзором.

Также говорится, что было договорено, что лидеры ХАМАС могут решить покинуть Газу, если они этого пожелают, и не будут мишенью для Израиля.

Кроме того, источник в ХАМАСе заявил Al-Arabiya, что боевики ХАМАС в Газе начали собирать тела погибших заложников по всему сектору, и что террористическая организация требует от Израиля прекратить свои воздушные удары, чтобы они могли выполнить эту задачу. По словам источника, передача тел займет некоторое время, и в этом вопросе есть гибкость Америки.

Times of Israel отмечает, что подтверждений этого сообщения из других источников пока нет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 6 октября Израиль и ХАМАС проведут в Египте переговоры о плане завершения войны в Газе президента США Дональда Трампа.

ХАМАС, как сообщило издание Kan News, будут представлять спикер террористической группировки Гази Хамад, представитель боевого крыла Осама Хамдан и глава Шура-совета Мухаммед Дарвиш. Кроме этого, в переговорах примет участие спецпредставитель США Стив Виткофф.

В ходе переговоров стороны будут договариваться о сроках освобождения заложников, а также будут обсуждаться список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными произойдет немедленно после достижения соглашения, а разоружение ХАМАС планируется на втором этапе.



3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Советы мира» для управления сектором Газа и полного разоружения.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля приказало военным прекратить наступательные действия в Газе и перейти к сугубо оборонным маневрам.

5 октября Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Израиль согласился на начальную линию отвода войск в секторе Газа, предложенную США. Если группировка ХАМАС подтвердит свое согласие, стороны приступят к обмену.