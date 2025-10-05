Израиль и ХАМАС в понедельник, 6 октября, в Египте проведут переговоры относительно плана президента США Дональда Трампа по завершению войны в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg .

В состав израильской делегации войдет министр стратегического планирования Рон Дермер. ХАМАС, как сообщило издание Kan News, будут представлять представитель террористической группировки Гази Хамад, представитель боевого крыла Осама Хамдан и председатель Шура-совета ХАМАС Мухамед Дарвиш. Кроме этого, в переговорах примет участие спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Как пишет издание, во время переговоров стороны будут договариваться о сроках освобождения заложников, а также обсуждать список палестинских заключенных, которые должны быть освобождены.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что обмен израильскими заложниками и палестинскими заключенными состоится немедленно после достижения соглашения, а разоружение ХАМАС состоится на втором этапе.



Axios писало, что Трамп на выходных позвонил Нетаньяху, чтобы поздравить его с предложением ХАМАС по соглашению, однако израильский премьер пожаловался, что предложение не имеет смысла. Как пишет сайт, Трамп резко ответил Нетаньяху за его «негативное отношение» и добавил: «Это победа. Прими ее».

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в Газе и перейти к сугубо оборонительным маневрам.

5 октября Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Израиль согласился на начальную линию отвода войск в секторе Газа, предложенную США. Если группировка ХАМАС подтвердит свое согласие, стороны начнут обмен заложников.