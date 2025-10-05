Разрушенные здания в Газе, как видно из Израиля (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Израиль согласился на начальную линию отвода войск в секторе Газа, предложенную Соединенными Штатами. В случае, если группировка ХАМАС подтвердит свое согласие, стороны начнут обмен заложников.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп Truth Social.



«После переговоров Израиль согласился на начальную линию отвода, которую США и посредники продемонстрировали и передали ХАМАСу», — отметил американский президент.

Реклама

По словам Трампа, после подтверждения согласия со стороны ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно, а стороны перейдут к обмену заложников и пленных.

«Мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой 3000-летней катастрофы», — добавил он.

Кроме того, Трамп обнародовал карту с предложенной линией разведения войск в Газе.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.