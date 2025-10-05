Нетаньяху угрожают правительственным кризисом из-за плана Трампа по прекращению войны в Газе

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху угрожают правительственным кризисом в случае, если будущее мирное соглашение о прекращении войны в секторе Газа не будет предусматривать полной ликвидации группировки ХАМАС .

Об этом сообщает Times of Israel.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, лидер ультраправой партии Оцма Егудит, заявил, что его политическая сила покинет правительственную коалицию, если после завершения переговоров ХАМАС «продолжит существовать».



«Учитывая последние события, я и фракция „Оцма Егудит“ четко сообщили премьер-министру: если после освобождения заложников террористическая организация ХАМАС продолжит существовать, мы не будем частью правительства. Мы не будем участвовать в национальном поражении, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни», — подчеркнул Бен Гвир.

Министр не уточнил, выйдет ли из правительства в случае, если ХАМАС примет или отвергнет предложения США. В то же время он добавил, что не может согласиться на сценарий, при котором «террористическая группа, вызвавшая крупнейшую катастрофу в истории Государства Израиль, сможет возродиться».

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.