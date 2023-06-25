Не является экспертом в этом вопросе. Писториус объяснил, почему Германия не может быть в первых рядах коалиции истребителей 25 июня, 08:40 Борис Писторуис (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сдержанно отреагировал на ожидания Киева относительно участия страны в «коалиции истребителей», ведь у Германии нет на вооружении самолетов F-16, которые должны передать Украине государства-союзники.

Об этом сообщает DW.

«Мы были экспертами по поставке танков и танковой техники, являемся экспертами по противовоздушной обороне, которая по-прежнему имеет огромное значение», — сказал Писториус.

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Однако, отметил он, в вопросе истребителей Германия находится не в первых рядах.

«Скорая помощь не может быть оказана в ближайшие недели, потому что необходимо провести обучение, должны быть подготовлены ремонт и логистика», — добавил глава Минобороны ФРГ.

Он отметил, что Бундесвер использует самолеты Eurofighter и Tornado, поэтому не сможет присоединиться к коалиции.

Также министр сообщил, что до конца года Германия должна подготовить почти 10 тысяч украинских военных.

«Ни одна страна в мире не научила столько», — добавил Писториус.

Предоставление Украине F-16 — что известно

25 мая во время встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.

Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.