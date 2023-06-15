Дания планирует обучать украинских пилотов на F-16 15 июня, 23:54 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Дания намерена организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на й базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские истребители этого класса.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал в интервью каналу TV2.



По его словам, разработанный совместно с Нидерландами план предусматривает обучение украинцев на F-16 на датской авиабазе в Южной Ютландии.

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Поусьсен добавил, что надеется на поддержку других стран, чтобы Дания и Нидерланды смогли представить более конкретный план на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что обучение украинских пилотов начнется сразу после летних каникул.

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В то же время глава Минобороны отметил, что план не означает, что Дания уже решила передать Украине свои истребители F-16.

«Мы еще очень далеки от того, чтобы эти самолеты потенциально стали боевыми в украинских Воздушных силах. По моим оценкам, подготовка займет не менее шести месяцев», — сказал Поульсен.