Страны Запада рассматривают возможность обучать украинских пилотов на F-16 в Румынии — Politico 21 июня, 22:01 F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16, сообщает Politico со ссылкой на трех анонимных чиновников знакомых с вопросом.

«Румыния является одним из мест, которые коалиция рассматривает для проведения учений», — сказал западный чиновник.

По словам действующих и бывших представителей Пентагона, группа работает над заключением контракта на проведение тренировочных полетов на полигоне в Румынии. Они добавили, что вполне вероятно, что Lockheed Martin, которая строит F-16, проведет обучение.

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Европейские чиновники публично не подтверждали и не опровергали, что предложение обучать украинских летчиков в Румынии действительно обсуждается.

Ранее власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы. США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.