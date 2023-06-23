Украина может получить первые F-16 уже в начале 2024 года — Politico 23 июня, 13:35 F-16 (Фото:Министерство обороны Южной Кореи / Handout via REUTERS)

Предоставление Украине истребителей F-16 может начаться уже в начале 2024 года, сообщает Politico со ссылкой на неназванных западных чиновников.

Однако они добавили, что точные даты пока неизвестны.

По сообщению издания, вопрос о том, какие страны передадут Украине самолеты, также остается открытым.

Двое чиновников сообщили, что Нидерланды и Дания, которые будут возглавлять обучение украинских пилотов на F-16, скорее всего, предоставят самолеты, но еще «ничего не решено».

Видео дня

Предоставление Украине F-16 — что известно

25 мая во время встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.



Инфографика: NV

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы: Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия, Франция.

Власти Дании сообщили, что хотят организовать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на базе военно-воздушных сил Скрюдструп. Именно там расположены датские самолеты этого класса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение современные западные истребители F-16 не раньше Нового года 2024.



Politico сообщало, что коалиция западных стран рассматривает Румынию как возможное место для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.