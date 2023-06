Есть две новости: хорошая и плохая. Британский офицер — о том, когда украинцы станут действительно эффективными за штурвалами западных истребителей 21 июня, 08:18 Американские F-16 в небе над Афганистаном (архивное фото) (Фото:Air Force Tech. Sgt. Matthew Lotz / defense.gov)

Российские воздушные силы и ПВО создают риски для украинского контрнаступления и ограничения для будущего применения Украиной истребителей, отмечает в интервью NV военный аналитик Фрэнк Ледвидж.

Сейчас Россия имеет преимущество в воздушных силах, и это ее самый весомый козырь, считает Фрэнк Ледвидж, офицер британской военной разведки в отставке, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете. Это может вызвать трудности, если украинское контрнаступление будет разворачиваться слишком быстро.

Западные союзники из так называемой коалиции истребителей обещают обеспечить обучение украинских пилотов и передачу ВСУ самих боевых машин — вероятно, уже этой осенью. Впрочем, это не означает моментального эффекта.

«Хорошая новость заключается в том, что вы получите первые самолеты до конца года, — признает Ледвидж. — Плохая же новость такова: они не будут эффективными на практике до весны следующего года».

Дело в том, что на подготовку самих самолетов, экипажей, наземных команд и аэродромов нужно время. К тому же, важно накопить достаточный флот: для весомого эффекта нужно от 30 до 50 истребителей, объясняет британский аналитик, автор книги Aerial Warfare: The Battle for the Skies об истории и будущем воздушных сражений.

Но и тогда они будут иметь ограничения в работе на освобождение украинских территорий. По прогнозам Ледвиджа, на момент, когда необходимые воздушные силы наконец будут развернуты, Украина уже продвинется далеко вперед. Тогда украинские самолеты станут мишенью для «чрезвычайно эффективной российской противовоздушной обороны». И поэтому применять их для атак будет менее эффективно, чем для оборонительных операций.