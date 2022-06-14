Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: США не могут уверенно назвать сроки 14 июня, 20:56 Цей матеріал також доступний українською Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

США не могут назвать определенные сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, сообщает репортер CBS Оливия Газис.

Американская сторона уверена, что рано или поздно Швеция и Финляндия присоединяться к НАТО.

Видео дня

«Мы по-прежнему уверены, что в конечном итоге это произойдет. Что касается сроков, я не могу ничего сказать с уверенностью, но мы за закрытыми дверями решаем проблемы, которые турки поставили на обсуждение», — отметила Смит.

14 июня глава парламентского комитета Турции по иностранным делам Акиф Чагатай Кылыч заявил, что страна может блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО больше года, если не получит гарантий, которые ее удовлетворят.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает обеспокоенность Турции в отношении Финляндии и Швеции «легитимной».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел. Столтенберг до этого заверял, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Он настаивает на праве своей страны выдвигать двум скандинавским государствам требования о выдаче представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Швеция и Финляндия заявляют, что осуждают терроризм и открыты к диалогу.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Также он назвал отказ Финляндии от нейтралитета «ошибочным».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.