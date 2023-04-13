Совершенно (не) секретно. 10 самых резонансных разоблачений из утечки документов Пентагона, о которых узнал мир
Ллойд Остин, глава Пентагона (слева) и Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, март 2023 (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)
Журналисты самых влиятельных мировых изданий продолжают анализировать документы, которые, вероятно, были слиты в сеть источником, имевшим доступ к секретным материалам Пентагона и американского разведсообщества.
По состоянию на 13 апреля известно, что за утечкой секретных данных США может стоять сотрудник американской военной базы, делившийся секретными документами с группой виртуальных знакомых. Как пишет The Washington Post, эта группа, объединенная интересом «к оружию, военному снаряжению и Богу», насчитывала примерно 200 человек (в основном мужчин и подростков) и еще в 2020 году сформировала закрытый клуб на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.
По оценкам одного из членов сообщества, среди его участников, кроме людей из США, были пользователи из Европы, Азии и Южной Америки. С конца 2022 года один из участников этой группы, известный как OG, начал публиковать почти дословные стенограммы, а позже и фотографии секретных разведывательных документов, якобы полученных на своей работе на «военной базе». Долгое время документы циркулировали только внутри этой группы, однако зимой 2023 года другой пользователь-подросток разместил несколько десятков фотографий с изображением секретных материалов на другом сервере Discord, откуда они начали распространяться дальше — пока история не превратилась в громкий международный скандал.
Через неделю после огласки утечки в американской прессе последствия сливов приобрели масштабы снежной лавины. Ведущие мировые СМИ и информагентства ежедневно публикуют все новые и новые разоблачения, касающиеся войны России против Украины, а также американских оценок союзников и врагов Вашингтона. США не подтверждали достоверность этих материалов, однако приступили к расследованию сливов. Минобороны Британии предупредило о «серьезном уровне неточности» в документах, а министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что документы содержат как правдивую, так и ложную информацию. «Соответствующая действительности информация потеряла свою актуальность. Это смесь правды и лжи», — убежден министр.
NV собрал 10 наиболее резонансных сообщений из утечек, о которых стало известно за последние несколько дней, вместе с реакцией на них.
1 США держат в поле зрения четыре «неожиданных» сценария войны РФ против Украины. В одном из слитых документов Пентагона проанализировано четыре wild card scenarios — то есть возможных непредсказуемых варианта развития событий. Документ датирован 24 февраля 2023 года. Описано, как каждый из сценариев может потенциально привести к эскалации войны, ее завершению путем переговоров или не иметь существенного влияния на ход войны. При этом США не дают оценку, какой из сценариев может быть наиболее вероятным:
- смерть российского диктатора Владимира Путина,
- смерть президента Украины Владимира Зеленского,
- смена руководства в вооруженных силах РФ,
- гипотетический «удар Украины по Кремлю» (именно этот вариант особенно беспокоит администрацию Джо Байдена, которая опасается эскалации, что является одной из причин, почему Вашингтон «неохотно передает Киеву ракеты большей дальности»).
По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, это «апокалиптические» сценарии, которые «крайне сложны», а их обнародование «опасно».