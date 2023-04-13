Совершенно (не) секретно. 10 самых резонансных разоблачений из утечки документов Пентагона, о которых узнал мир 13 апреля, 11:39 Сюжет NV Премиум Ллойд Остин, глава Пентагона (слева) и Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, март 2023 (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Журналисты самых влиятельных мировых изданий продолжают анализировать документы, которые, вероятно, были слиты в сеть источником, имевшим доступ к секретным материалам Пентагона и американского разведсообщества.

По состоянию на 13 апреля известно, что за утечкой секретных данных США может стоять сотрудник американской военной базы, делившийся секретными документами с группой виртуальных знакомых. Как пишет The Washington Post, эта группа, объединенная интересом «к оружию, военному снаряжению и Богу», насчитывала примерно 200 человек (в основном мужчин и подростков) и еще в 2020 году сформировала закрытый клуб на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.

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По оценкам одного из членов сообщества, среди его участников, кроме людей из США, были пользователи из Европы, Азии и Южной Америки. С конца 2022 года один из участников этой группы, известный как OG, начал публиковать почти дословные стенограммы, а позже и фотографии секретных разведывательных документов, якобы полученных на своей работе на «военной базе». Долгое время документы циркулировали только внутри этой группы, однако зимой 2023 года другой пользователь-подросток разместил несколько десятков фотографий с изображением секретных материалов на другом сервере Discord, откуда они начали распространяться дальше — пока история не превратилась в громкий международный скандал.

Через неделю после огласки утечки в американской прессе последствия сливов приобрели масштабы снежной лавины. Ведущие мировые СМИ и информагентства ежедневно публикуют все новые и новые разоблачения, касающиеся войны России против Украины, а также американских оценок союзников и врагов Вашингтона. США не подтверждали достоверность этих материалов, однако приступили к расследованию сливов. Минобороны Британии предупредило о «серьезном уровне неточности» в документах, а министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что документы содержат как правдивую, так и ложную информацию. «Соответствующая действительности информация потеряла свою актуальность. Это смесь правды и лжи», — убежден министр.

NV собрал 10 наиболее резонансных сообщений из утечек, о которых стало известно за последние несколько дней, вместе с реакцией на них.

1 США держат в поле зрения четыре «неожиданных» сценария войны РФ против Украины. В одном из слитых документов Пентагона проанализировано четыре wild card scenarios — то есть возможных непредсказуемых варианта развития событий. Документ датирован 24 февраля 2023 года. Описано, как каждый из сценариев может потенциально привести к эскалации войны, ее завершению путем переговоров или не иметь существенного влияния на ход войны. При этом США не дают оценку, какой из сценариев может быть наиболее вероятным:

смерть российского диктатора Владимира Путина,

смерть президента Украины Владимира Зеленского,

смена руководства в вооруженных силах РФ,

гипотетический « удар Украины по Кремлю» ( именно этот вариант особенно беспокоит администрацию Джо Байдена, которая опасается эскалации, что является одной из причин, почему Вашингтон « неохотно передает Киеву ракеты большей дальности»).

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, это «апокалиптические» сценарии, которые «крайне сложны», а их обнародование «опасно».

