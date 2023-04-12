Слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию — Резников

12 апреля, 16:35
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Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона, содержат правдивую и ложную информацию.

Об этом сообщает Reuters.

Резников сообщил, что в слитых документах очень много информации, которая не соответствует действительности.

«Информация, которая соответствует действительности, потеряла свою актуальность. Так что это смесь правды и лжи», — сказал министр.

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Резников также отметил, что, по его мнению, утечки были преднамеренной попыткой рассорить союзников Киева.

«Цель этой работы — снизить уровень доверия среди (наших) партнеров, особенно США и других стран, и для меня это совершенно очевидно и понятно», — подчеркнул он.

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6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и администрации президента США.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что «документы Пентагона» демонстрируют «серьезный уровень неточности» и призывало не принимать эту информацию за чистую монету.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пентагон Минобороны США Алексей Резников

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