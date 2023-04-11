Минобороны Британии предупредило о «серьезном уровне неточности» в слитых документах Пентагона

11 апреля, 20:09
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Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo)

Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts/File Photo/File Photo)

Минобороны Великобритании сообщает, что слитые документы Пентагона демонстрируют «серьезный уровень неточности» и призывает не принимать эту информацию за чистую монету.

«Широко известная утечка якобы секретной информации США продемонстрировала серьезный уровень неточности», — говорится в Twitter Минобороны.

Британия призвала критично относиться к слитой информации.

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«Читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут распространять дезинформацию», — заявило британское министерство.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению.

Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и смятение в администрации президента США, отмечает издание.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Великобритания Пентагон Утечка

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