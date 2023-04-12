Минюст США начал расследование после утечки секретных документов 12 апреля, 02:06 Ллойд Остин также инициирует срочные изменения в Пентагоне (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Министерство юстиции начало расследование после утечки в СМИ секретных документов.



"Мы передали этот вопрос Министерству юстиции, которое инициировало главное расследование", - заявил Остин.

Он отметил также, что ежедневно проводится встреча с руководящим составом Пентагона и инициирует изменения в министерстве.

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"Я инициировал принятие срочных мер в нашем министерстве", - заявил глава Пентагона.

В США и во всем мире продолжает набирать обороты скандал вокруг "утечек" американских разведданных и отчетов Пентагона, касающихся как войны РФ против Украины, так и более широкого контекста отношений Вашингтона с его союзниками.



6 апреля внимание к «сливу» потенциально секретной информации привлекла первая публикация New York Times. С тех пор в самых влиятельных американских СМИ продолжают появляться многочисленные детали документов, распространенных в Сети на нескольких форумах еще в январе-марте 2023 года. Ряд стран мира, среди которых Израиль, ОАЭ и Египет, были вынуждены отреагировать на озвученные в документах оценки, касающиеся их правительств, служб и планов.

Между тем США пытаются преодолеть последствия кризиса, ставшего крупнейшим за последние годы вероятным разоблачением методов и объемов работы американского разведсообщества. Подлинность опубликованных в Сети документов проверяют; Вашингтон прилагает усилия для их удаления из публичного пространства; известно, что по крайней мере некоторые документы были сфальсифицированы. США также контактируют со своими союзниками и партнерами, чтобы уладить последствия вероятных разоблачений.

В Госдепе США заверили, что «слив» документов Пентагона не помешает Америке обеспечивать Украину всеми видами необходимой помощи. В украинской разведке ранее заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ.

NV следит за новыми данными и последствиями «утечки» американских разведданных 11 апреля, на шестой день скандала.