Украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в этом месяце — Зеленский 2 августа, 19:21 Владимир Зеленский (Фото:Зеленский / Официальный / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 2 августа, сообщил, что тренировки украинских пилотов на западных истребителях F-16 начнутся в этом месяце.

«F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов», — сказал украинский лидер.

Президент добавил, что сейчас необходимо работать со странами, у которых есть эти самолеты и которые смогут после обучения их передать Украине.

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«Как можно скорее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах идет речь», — добавил он.

Инфографика: NV

Истребители F-16 для Украины — что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16.

Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна и США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

12 июля министр обороны Нидерландов Карин Гильдур на публичном форуме НАТО заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно шесть−восемь месяцев.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в середине июля говорил, что обучение украинских пилотов может начаться через две недели.