Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано в Будапеште.

Об этом он сказал в интервью телеканалу M1, которое цитирует венгерское издание Index.



«Будапештский мирный саммит состоится — это можно считать фактом», — отметил Орбан, однако не уточнил, когда именно он может состояться.

Премьер-министр выразил убеждение, что достижение мира между Украиной и Россией возможно только при участии внешних сил, прежде всего США или Европы.

«Кто-то должен договориться о мире с россиянами — или американцы, или Европа. Европа этого не хочет делать, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и именно они будут решать будущее Украины и безопасность Европы», — заявил Орбан.

По словам венгерского лидера, Европейский Союз должен непосредственно вести диалог с Москвой, чтобы достичь не только мирного соглашения по Украине, но и новой системы безопасности на континенте.

Во время интервью Орбан также упомянул «мирный саммит» в Шарм-эль-Шейхе, который, по его словам, был организован в сжатые сроки, что может стать примером и для соглашения по Украине:

«Здесь за 2−3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение», — сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина все еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат».

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.