«Я скоро буду в Вашингтоне». Орбан поедет к Трампу из-за санкций США против российской нефти

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы попытаться «защитить Венгрию» от влияния американских санкций на российскую нефть, сообщает Bloomberg .

«Я скоро буду в Вашингтоне, чтобы обсудить это [санкции США] с президентом Трампом. Мы попытаемся найти выход, особенно для Венгрии», — сказал Орбан в интервью итальянской газете La Repubblica во время визита в Рим в понедельник, 27 октября.

Трамп и Орбан должны встретиться в Вашингтоне во второй половине следующей недели, заявил журналистам министр иностранных дел Петер Сийярто. Точной даты он не назвал.

Венгрия зависит от Москвы в вопросах импорта нефти и газа. В отличие от многих своих соседей в ЕС, которые работали над сокращением зависимости от российских энергоносителей, Венгрия только нарастила закупки, заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News в воскресенье, 26 октября.

«Венгрия не разработала никаких планов и не сделала никаких активных шагов для сокращения импорта российских энергоносителей. Поэтому мы продолжим работать с ними и будем работать с их соседями, такими как Хорватия, и другими странами, которые могут помочь им избавиться от этой зависимости», — сказал посол.

Ранее Орбан заявил, что правительство Венгрии ищет пути обойти санкции, введенные Министерством финансов США против российских нефтяных компаний.

22 октября Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

В частности, под санкции попали Роснефть и Лукойл.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что это сигнал для Кремля о том, что пришло время «прекратить убийства и немедленно прекратить огонь».

Затем президент Трамп выразил уверенность, что введенные санкции США «повлияют» на мирный процесс.