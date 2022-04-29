Посол Великобритании вернулась в Киев

29 апреля, 18:16
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Мелинда Симмонс (Фото:НВ)

Мелинда Симмонс (Фото:НВ)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев и опубликовала фото поднятого британского флага.

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«Поездка была долгой, но оно того стоило. Как хорошо снова быть в Киеве», — написала она в Twitter.

https://twitter.com/MelSimmonsFCDO/status/1520039482317316096

Ранее британский премьер Борис Джонсон анонсировал открытие посольства Соединенного Королевства в Киеве в следующем месяце в знак поддержки Украины и ее народа. Джонсон приезжал в Киев 9 апреля и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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В МИД Украины сообщали, что, по состоянию на 18 апреля, в Киев вернулись дипломатические представительства: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Святого Престола, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

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https://www.youtube.com/embed/3NtBhQhC3dk
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киев Великобритания Посол Украины в Великобритании Мелинда Симмонс Украина-Великобритания Война России против Украины

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