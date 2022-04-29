Посол Великобритании вернулась в Киев 29 апреля, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Мелинда Симмонс (Фото:НВ)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев и опубликовала фото поднятого британского флага.

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«Поездка была долгой, но оно того стоило. Как хорошо снова быть в Киеве», — написала она в Twitter.

Ранее британский премьер Борис Джонсон анонсировал открытие посольства Соединенного Королевства в Киеве в следующем месяце в знак поддержки Украины и ее народа. Джонсон приезжал в Киев 9 апреля и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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В Украину продолжают возвращаться иностранные дипломаты. 29 апреля в Киеве начали возобновлять работу посольства Нидерландов и Азербайджана.

В МИД Украины сообщали, что, по состоянию на 18 апреля, в Киев вернулись дипломатические представительства: ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Святого Престола, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.



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