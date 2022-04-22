В знак поддержки Украины. Великобритания откроет посольство в Киеве — Борис Джонсон 22 апреля, 14:02 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал открытие посольства Соединенного Королевства в Киеве в следующем месяце в знак поддержки Украины и ее народа.



Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщает Sky News.

Великобритания перенесла свое посольство из украинской столицы в феврале.

В Киев уже вернулись представители ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.

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Также премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о возобновлении работы посольства страны в Киеве.

Большинство посольств и консульств прекратили свою работу незадолго до или после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля.

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