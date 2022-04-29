«Мы считаем, что это разумно». Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет работу — министр 29 апреля, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет работу (Фото:Embassy of the Netherlands in Ukraine)

В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновляет свою работу.

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Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра, передает NOS.

«Это никогда не бывает без рисков, но, принимая во внимание все обстоятельства, мы считаем, что это разумно и приемлемо. Это небольшая команда, и безопасность рассматривается очень тщательно», — сказал он.

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По его словам, работа посольства в Киеве важна из-за тесных отношений сотрудничества с Украиной, а также потому что Нидерланды предоставляют Украине гуманитарную и военную помощь.

Незадолго до начала войны сотрудники посольства были временно переведены во Львов.



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