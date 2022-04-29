«Мы считаем, что это разумно». Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет работу — министр

29 апреля, 13:22
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Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет работу (Фото:Embassy of the Netherlands in Ukraine)

Посольство Нидерландов в Киеве возобновляет работу (Фото:Embassy of the Netherlands in Ukraine)

В пятницу, 29 апреля посольство Нидерландов в Киеве возобновляет свою работу.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом заявил министр иностранных дел страны Вопке Хукстра, передает NOS.

«Это никогда не бывает без рисков, но, принимая во внимание все обстоятельства, мы считаем, что это разумно и приемлемо. Это небольшая команда, и безопасность рассматривается очень тщательно», — сказал он.

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По его словам, работа посольства в Киеве важна из-за тесных отношений сотрудничества с Украиной, а также потому что Нидерланды предоставляют Украине гуманитарную и военную помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=veOk3hKIi98

Незадолго до начала войны сотрудники посольства были временно переведены во Львов.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Нидерланды Посольство Нидерландов в Украине Война России против Украины

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