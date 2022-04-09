После переговоров Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева — фото 9 апреля, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Сегодня, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После переговоров лидеры стран прогулялись по центру Киева.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В частности, Зеленский и Джонсон прошлись по Крещатику, Майдану Незалежности, Аллее Героев Небесной Сотни. Президент Украины показал гостю мемориал павшим героям.

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Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Фото: Офис Президента

Также во время прогулки к президенту Украины и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области.

Фото: Офис Президента

Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в интернете и стало символом стойкости украинского народа.

Во время визита в Киев Борис Джонсон объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

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