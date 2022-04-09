После переговоров Зеленский и Джонсон прогулялись по центру Киева — фото
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Сегодня, 9 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. После переговоров лидеры стран прогулялись по центру Киева.
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Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
В частности, Зеленский и Джонсон прошлись по Крещатику, Майдану Незалежности, Аллее Героев Небесной Сотни. Президент Украины показал гостю мемориал павшим героям.
Также во время прогулки к президенту Украины и главе правительства Великобритании подошла прохожая и подарила керамических петушков. Такой же петушок авторства Прокопа Бидасюка стоял на кухонном шкафчике, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в поселке Бородянка Киевской области.
Фото этого шкафчика с петушком приобрело популярность в интернете и стало символом стойкости украинского народа.
Во время визита в Киев Борис Джонсон объявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.
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