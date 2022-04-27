«Имеют право защищаться». Джонсон заявил, что Украина может применять британское оружие против целей в России 27 апреля, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Фото:Stefan Rousseau/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не возражает, если бы Украина применила предоставленное ей оружие против целей на территории России.



Война России против Украины — главные события 27 апреля

Как сообщает ВВС, у Джонсона спросили, что он думает по поводу возможного применения Украиной предоставленного Британией оружия против целей на территории РФ. Например, если бы Украина нанесла удары по нефтебазам.

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Британский премьер отметил, что Украина имеет право защищать себя.

«Мы не хотим, чтобы кризис вышел за пределы Украины… Но украинцы, очевидно… имеют право защищать себя. На них нападают с территории России… они имеют право защищать и защищать себя», — подчеркнул он.

Накануне министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Украина может «вполне легитимно» атаковать цели в России.

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