Посольство Азербайджана возобновило работу в Киеве 29 апреля, 16:57 Цей матеріал також доступний українською С начала полномасштабного вторжения России посольство Азербайджана находилось во Львове (Фото:Hikmat Gafarzada/Unsplash)

С пятницы, 29 апреля, Посольство Азербайджана в Украине возобновило свою работу в Киеве.

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Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства, адрес посольства остается неизменным, улица Глубочицкая, 24.

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С 30 апреля начнет работу консульский отдел посольства Азербайджана.

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Там также отметили, что предоставление возможных консульских услуг во временном офисе посольства во Львове будет продлен до 6 мая по тому же графику.

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.

С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. В ближайшее время это сделают дипломаты из Испании.





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