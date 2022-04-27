Британия призвала союзников предоставить Украине боевые самолеты 27 апреля, 13:29 Цей матеріал також доступний українською Глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс будет призывать западных союзников снабжать Украину боевыми самолетами и другим тяжелым вооружением.



Война России против Украины — главные события 27 апреля

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз министерства иностранных дел Великобритании.

«Мы не можем успокаиваться — судьба Украины остается на волоске… если Путин добьется успеха, по всей Европе последуют неисчислимые страдания… Мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности» — говорится в заявлении Трасс.

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Что бы этого не допустить, по словам британского министра, необходимо удвоить поддержку Украины.

«Тяжелое вооружение, танки, самолеты — (нам нужно) глубоко копнуть наши запасы, нарастить производство. Нам необходимо сделать все это», — заявит Трасс.

В ее заявлении подчеркивается, что архитектура глобальной безопасности, которая была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, «подвела Украину», и необходим «новый подход»

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