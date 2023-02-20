Байден прибыл в Польшу

20 февраля, 22:01
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Джо Байден в Вашингтоне 18 февраля перед поездкой в Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Джо Байден в Вашингтоне 18 февраля перед поездкой в Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент США Джо Байден вечером в понедельник, 20 февраля, прибыл в Польщу после неанонсированного визита в Киев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает PAP.

По данным издания, кортеж ожидал президента США на вокзале в Перемышле, он должен был вылететь в Варшаву на борту Air Force One. Официальный визит Байдена в Польщу начнется во вторник.

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У президента США запланирована встреча с польским президентом Анджеем Дудой, а также обращение к польскому народу.

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Байден приехал в Киев утром 20 февраля поездом из Польши — после того, как секретно прилетел в эту страну раньше, чем должен был начаться его плановый визит. Rolling Stone пишет, что ему предлагали встретиться с президентом Владимиром Зеленским в неизвестном месте на польско-украинской границе или во Львове.

Президент США объявил о предоставлении Украине дополнительной помощи, анонсировал новые санкции против России и обсудил с Зеленским передачу Киеву дальнобойного оружия.

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Байден шесть раз посещал Украину в качестве вице-президента США. Его последний визит в Киев прошел в январе 2017 года, за несколько дней до того, как он покинул этот пост. Это первый визит президента США в Украину после 2008 года, когда Киев посетил Джордж Буш — младший.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Польша Джо Байден Польша-США Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

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