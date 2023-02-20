Байден и Зеленский обсудили передачу Украине дальнобойного оружия — Sky News 20 февраля, 12:34 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:twitter.com/Podolyak_M)

Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили возможные поставки дальнобойного оружия Украине в ходе визита главы Белого дома в Киев, сообщает Sky News.

Также в ходе визита главы государств обсудят новый пакет военной помощи стоимостью 500 миллионов долларов.

В Белом доме отметили, что пакет будет включать боеприпасы HIMARS, противотанковые системы и радары воздушного наблюдения.

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В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев.

В ходе поездки Байден почтил память погибших в войне с РФ украинских героях на Михайловской площади.