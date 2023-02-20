Личное решение Байдена. Какие месседжи и кому пытался передать президент США, находясь в столице Украины — интервью NV 20 февраля, 20:23 Эксклюзив NV Исторический визит президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля (Фото:ПОПУ)

Политолог-американист объясняет, какие последствия будет иметь неожиданный вояж американского президента в Киев к годовщине начала войны.

20 февраля, за несколько дней до годовщины российского вторжения, в украинскую столицу неожиданно посетил президент США Джо Байден. Подобный визит стал историческим: это первый приезд Байдена в Украину во время великой войны и первый визит американского лидера в страну за последние 15 лет.

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Президент США встретился с Владимиром Зеленским, вместе с ним посетил центр Киева и почтил память погибших украинских героев, во время чего лидеров застала воздушная тревога. Кроме того, Байден объявил о новом пакете помощи, выразил поддержку Украине и заявил, что захватническая война Путина идет к поражению.



Между украинским и американским лидерами состоялись переговоры в формате тет-а-тет, а также в расширенном составе делегаций.



Что означает этот визит для Украины и какие практические последствия он принесет? Чтобы разобраться в этом вопросе, NV пообщался с политологом-американистом Владиславом Фарапановым.



— Что означает приезд Байдена в Киев в канун годовщины российского вторжения? О каких сигналах для России и Украины мы можем говорить?



— Основной сигнал — украинскому народу и власти о непреклонности поддержки и возможном ее увеличении в перспективе. Но также это сигнал, конечно, и Москве о подтверждении непреклонности американской поддержки [Украины] и заверении в том, что она как минимум не уменьшится. Также очень важно, что это сигнал и другим партнерам Украины, которые по разным причинам не так активно помогают стране или, по крайней мере, не так открыто говорят об этом. То есть это и призыв к действию, и важный политический сигнал для сомневающихся или не так активно помогающих государств, что США будут продолжать поддерживать Украину до конца. То есть это призыв к расширению и укреплению этой коалиции украинских партнеров. И это также сигналы тем, кто поддерживает Россию, что США не собираются отворачиваться от Украины, поэтому не стоит надеяться на то, что Россия каким-то образом победит или задавит Украину на поле боя.



— Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что это «четкий сигнал на болота», что никто не боится.

