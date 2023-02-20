Байден анонсировал новые санкции против России

20 февраля, 12:59
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Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото:ОП)

Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве (Фото:ОП)

Президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину во время своего необъявленного визита в Киев в понедельник, 20 февраля.

«В конце этой недели мы объявим о введении дополнительных санкций против элиты и компаний, которые пытаются поддержать российскую военную машину», — говорится на сайте Белого дома в распространенном заявлении на фоне визита президента США.

Видео дня

Байден добавил, что за последний год США создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки — «и эта поддержка будет продолжаться».

Утром 20 февраля Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. В конце этого дня его ждали в Польше.

Это первый визит президента США в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=MopFQMDRZLg&t=9s

Байден уже провел встречу с Зеленским.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Киев Джо Байден Санкции против России Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

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