Война в 2023 году и цели Путина. Что обсуждали и до чего договорились Зеленский и Байден в Киеве — главные заявления и итоги 20 февраля, 16:57 Сюжет Джо Байден и Владимир Зеленский возле Михайловского собора в Киеве (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Исторический и неожиданный визит президента США Джо Байдена в Киев стал уникальным даже для Белого дома, в то время как Украина получила мощный сигнал поддержки от своего главного союзника за считанные дни до первой годовщины российского вторжения.

Как напомнил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, который сегодня также был с Байденом в Киеве, это первый случай в истории Америки, когда лидер Белого дома посетил столицу страны, которая находится в состоянии войны и где американские военные не контролируют критическую инфраструктуру. Для Украины это первый визит президента США с 2008 года, когда в Киеве был Джордж Буш-младший. Байден ранее шесть раз посещал Украину как вице-президент США в администрации Барака Обамы.

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Уже как президент США Джо Байден приехал в Киев утром 20 февраля поездом из Польши — после того, как секретно прилетел в эту страну раньше, чем должен был начаться его плановый визит в Варшаву. Впоследствии американские СМИ сообщили, что президенту США предложили немало вариантов встречи с Владимиром Зеленским, в частности, во Львове или на польской границе, однако Байден лично настоял на визите в Киев. В общей сложности он провел в городе более пяти часов, в это время в Киеве было перекрыто движение в нескольких районах и приняты беспрецедентные меры безопасности.

В столице Украины Джо Байдена встретили в Мариинском дворце Владимир Зеленский и его жена Елена. Затем оба президента провели за закрытыми дверями встречу тет-а-тет и переговоры делегаций в расширенном составе. Зеленский и Байден также кратко выступили на брифинге для СМИ, где Байден объявил о новом пакете помощи Украине на сумму $0,5 млрд. Кроме того, Байден в Киеве успел посетить Михайловский Златоверхий собор и встретиться с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием. После этого Зеленский и Байден почтили память украинских героев, погибших в борьбе с российским агрессором, у Стены памяти Михайловского монастыря.

NV собрал главные заявления Джо Байдена и Владимира Зеленского по итогам визита президента США в Украину.

Что сказал Джо Байден в Киеве

Причина неожиданного исторического визита в Киев — стремление «подтвердить нашу непреклонную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Год назад мир готовился к падению Киева, сегодня Украина продолжает стоять — и мир с ней. Байден вспомнил, что когда год назад Россия начала полномасштабное вторжение, в Вашингтоне «была поздняя ночь, а в Киеве — раннее утро». Президент США рассказал о своем разговоре с Зеленским 24 февраля: «Российские самолеты были в воздухе, танки переезжали через вашу границу, вы сказали мне, что слышите звуки взрывов. Я этого не забуду. Я спросил вас: что я могу для вас сделать?» — вспомнил глава Белого дома. По его словам, тогда Зеленский попросил Байдена собрать мировых лидеров и попросить их поддержать Украину, рассказал президент США. «Вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить. В ту ночь в прошлом году мир в буквальном смысле готовился к падению Киева. Может быть, даже к концу Украины. Год спустя Киев продолжает стоять, Украина продолжает стоять, демократия продолжает стоять, а Америка и мир вместе с вами», — подчеркнул Байден. Он также признал, что «Киев пленил часть моего сердца».

Цель России в войне неизменна: уничтожить Украину, победа еще далеко. «Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты», — сказал Байден. Однако он отметил, что военная кампания Путина проваливается, российские оккупанты потеряли половину захвативших территорий. При этом войска РФ понесут тяжелые потери, напомнил президент США.

Украинское сопротивление — ошеломляющее. В своей речи Байден несколько раз повторил слово astounding (невероятно, впечатляюще, потрясающе), характеризуя сопротивление Украины российской агрессии. «Это было самое употребляемое им в речи слово, кажется, он повторил его четыре раза», — пишет главный редактор проекта NV Виталий Сыч, присутствовавший на брифинге президентов. В гостевой книге в Мариинском дворце Байден также сделал запись, в которой выразил «солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины». «Пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Слава Украине!», — обратился Байден к Зеленскому в своей записи.

Путин продолжает ошибаться и надеется неизвестно на что: «Путин хотел, чтобы Запад был разделен. Он рассчитывал на то, что мы не сможем обеспечить единство стран-членов НАТО, что мы не сможем обеспечить единство в помощи Украине. […] Он надеялся, что единство будет непродолжительным. Теперь, наверное, он на это не надеется. Вообще я не знаю, на что он надеется. Но он продолжает совершать ошибки. […] Многие уезжают из России, потому что они не видят будущего в этой стране. Российская экономика находится в сложной ситуации», — сказал Байден. Отдельно в своих ремарках по случаю визита президент США отметил, что когда Путин начал вторжение почти год назад, то считал, что Украину слабой, а Запад — разделенным. «Он думал, что сможет продержаться дольше нас. Но он глубоко ошибался», — подчеркнул Джо Байден.

Новый пакет помощи США в размере $500 млн будет включать поставки Украине важного оборудования, в том числе артиллерийских боеприпасов (включая дополнительные для HIMARS), противотанковые системы (включая Javelin), гаубицы и радары воздушного наблюдения, «чтобы помочь защитить украинский народ от воздушных бомбардировок». Байден также напомнил, что союзники уже объявили о передаче совокупно более 700 танков, более 1000 бронемашин, 1000 артиллерийских систем, 2 млн артиллерийских снарядов, 15 РСЗО.

Беспрецедентная поддержка Украины будет продолжаться, на днях США объявят о новых санкциях. Байден рассказал, что в Киеве во время его визита состоялась «расширенная дискуссия о поддержке Украины со стороны США». «Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться [от санкций] или обеспечить военную машину России. За последний год США создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину, оказывая беспрецедентную военную, экономическую и гуманитарную поддержку, и эта поддержка будет продолжаться», — заверил президент США. «Было бы критически важным не оставить никаких сомнений в том, что США поддерживают Украину в ее войне против жестокой агрессии», — отметил Джо Байден.

Захватническая война Путина «уже проваливается», заявил президент США. Говоря о том, что российский диктатор ошибся в своих расчетах по поводу неспособности Запада объединиться, Байден заметил: «Год спустя [после большого вторжения РФ] доказательства этого прямо здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе [с президентом Украины]». Байден также напомнил, что «свобода бесценна»: «За нее стоит бороться столько, сколько нужно. И именно столько мы будем с вами».

Главной темой закрытой встречи Байдена с Зеленским стали перспективы войны в 2023 году. Об этом рассказал журналистам Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности. По его словам, президенты говорили «о предстоящих месяцах с точки зрения театра боевых действий: о том, что нужно Украине, о возможностях, чтобы добиться успеха на поле боя». Также речь шла «о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарной сфере, а также об украинской формуле мира Украины» и «усилиях Украины по сплочению международной поддержки ради справедливого, устойчивого и крепкого мира, построенного на принципах Устава ООН, главными среди которых являются суверенитет и территориальная целостность».

Главные заявления Владимира Зеленского на фоне визита президента США

Украина благодарна США за год поддержки: «Первый телефонный звонок с поддержкой Украины [после начала вторжения РФ] был из Белого дома. Спасибо за ваше лидерство. Благодарю также за двухпартийную поддержку, за поддержку со стороны Конгресса», — обратился Зеленский к Байдену.

Фронт и победа — главная тема переговоров с Байденом в Киеве: «Что мы должны сделать, чтобы остановить войну, чтобы преуспеть в этой войне, сделать Украину еще сильнее и как победить в этом году», — перед началом встречи Зеленский отметил, что будет говорить с президентом США о ситуации на фронте.

Ожидается новая помощь, включая дальнобойное оружие. По словам Зеленского, во время встречи с Байденом они «проговорили вопросы дальнобойного оружия и оружия, которое может поставляться в Украину». «Ожидается мощный пакет оборонной поддержки Украины. Именно сейчас этот пакет является сигналом, что у российских попыток реванша нет шансов», — добавил президент Украины.

США и Украина пришли к согласию относительно будущего развития войны: «У нас есть общее видение дальнейшего развития событий и перспектив в этой войне. Также мы фактически имеем общее видение содержания многих пунктов формулы мира. Крайне важен вопрос восстановления справедливости. Агрессор должен отвечать и возместить все убытки», — заявил Зеленский на совместном брифинге с Байденом.

Результаты визита президента США "будут ощутимы на поле боя в освобождении нашей территории". «Решение президента США по поставкам Абрамсов уже заложило основы танковой коалиции. Исторически важен наш прогресс в вопросе противовоздушной обороны. Пэтриоты для защиты наших городов — это фундаментальное усиление», — напомнил Зеленский.

Визит Байдена — самый важный в истории украинско-американских отношений и предшествует важным шагам Украины на мировой арене : «На этой неделе совместно с США и 60 другими государствами мы вносим на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку мира. И накануне 24 февраля утверждение этой резолюции станет свидетельством того, что террористическая сила никогда не сломает цивилизованное право», — анонсировал Зеленский.