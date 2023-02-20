Байден рассматривал «множество планов» визита в Украину — журналист 20 февраля, 13:09 Джо Байден (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, рассматривался вариант встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на польско-украинской границе или во Львове.

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Журналист заявил, что Байден настоял на том, чтобы посетить Киев.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.