Байден рассматривал «множество планов» визита в Украину — журналист
Джо Байден (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президенту США Джо Байдену было представлено "множество планов" визита в Украину, заявил журналист Джим Ла Порт из Rolling Stone.
Об этом сообщает The Guardian.
По его словам, рассматривался вариант встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на польско-украинской границе или во Львове.
Журналист заявил, что Байден настоял на том, чтобы посетить Киев.
В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.