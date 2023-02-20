Байден рассматривал «множество планов» визита в Украину — журналист

20 февраля, 13:09
Поделиться:
Джо Байден (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президенту США Джо Байдену было представлено "множество планов" визита в Украину, заявил журналист Джим Ла Порт из Rolling Stone.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, рассматривался вариант встречи Байдена и президента Украины Владимира Зеленского на польско-украинской границе или во Львове.

Видео дня

Журналист заявил, что Байден настоял на том, чтобы посетить Киев.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=MopFQMDRZLg&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Джо Байден Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X