«Покинул Вашингтон без предупреждения». NYT сообщил детали визита Байдена в Киев
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден "покинул Вашингтон без предупреждения" и прибыл в Киев на поезде из Польши, сообщает The New York Times.
The New York Times описала визит как «демонстрацию решимости его администрации».
Издание пишет, что визит Байдена в Киев был проведен тайно из соображений безопасности. Он «покинул Вашингтон без предупреждения после того, как с женой поужинал в ресторане в субботу вечером».
Журналисты напоминают, что официальные лица неоднократно отрицали, что Байден в ходе визита в Европу планирует посещать какие-то другие страны, кроме Польши.
«Действительно, Белый дом в воскресенье вечером опубликовал публичное расписание на понедельник, в котором президент все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, хотя на самом деле он уже находился на другом конце света», — пишет издание.
В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.