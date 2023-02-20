«Покинул Вашингтон без предупреждения». NYT сообщил детали визита Байдена в Киев 20 февраля, 12:35 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

The New York Times описала визит как «демонстрацию решимости его администрации».

Издание пишет, что визит Байдена в Киев был проведен тайно из соображений безопасности. Он «покинул Вашингтон без предупреждения после того, как с женой поужинал в ресторане в субботу вечером».

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Журналисты напоминают, что официальные лица неоднократно отрицали, что Байден в ходе визита в Европу планирует посещать какие-то другие страны, кроме Польши.

«Действительно, Белый дом в воскресенье вечером опубликовал публичное расписание на понедельник, в котором президент все еще находится в Вашингтоне и вечером отправляется в Варшаву, хотя на самом деле он уже находился на другом конце света», — пишет издание.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это его первый визит в Украину после вторжения РФ.