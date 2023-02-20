Знаковый визит в годовщину вторжения РФ. Сегодня Байден отправится в Польшу: что известно о программе и новых сигналах поддержки Украины 20 февраля, 07:06 Джо Байден возле президентского борта Air Force One, архивное фото, февраль 2023 (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден отправится в Польшу с двухдневным визитом: его поездка в Европу приурочена к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как ожидается Байден, вылетит из Вашингтона во второй половине дня 20 февраля по американскому времени, а прилетит в Польшу утром 21 февраля по местному времени.

Известно о трех основных пунктах программы этого визита президента США:

Видео дня

встреча с президентом Польши Анджеем Дудой 21 февраля: Дуда уже заявил, что будет убеждать Байдена увеличить присутствие войск и американской техники в Польше;

21 февраля: Дуда уже заявил, что будет убеждать Байдена увеличить присутствие войск и американской техники в Польше; речь в саду Королевского замка Варшавы, приуроченная к годовщине российского вторжения в Украину — обращение запланировано на 21 февраля, в 17:30 по местному времени ( 18:30 по Киеву);

— обращение запланировано на 21 февраля, в 17:30 по местному времени 18:30 по Киеву); встреча Джо Байдена с лидерами бухарестской девятки 22 февраля ( объединение стран Центральной и Восточной Европы для углубленного сотрудничества между государствами восточного фланга НАТО, в «девятку» входят Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия).

В Вашингтоне анонсировали, что американский президент в своей новой варшавской речи сделает особый акцент на том, как за прошедший год США «сплотили мир в поддержку украинского народа, защищающего свою свободу и демократию». Кроме того, Байден снова озвучит обещание «стоять рядом с народом Украины столько, сколько потребуется».

На фоне предположений о том, что лидер США может посетить также Украину, в Белом доме уточнили: 20−22 февраля Джо Байден посетит только Польшу, других остановок в Европе американский президент делать не планирует. По информации журнала Politico, помощники президента США рассматривали возможность, что Байден тайно пересечет границу с Украиной, однако из-за рисков безопасности такая поездка была изначально «почти исключена».

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что запланированный визит Байдена будет очень предметным. «Я ожидаю много конкретики. Возможно, это будет такая конкретика, о которой мы не сможем говорить публично. Такой визит всегда переходит в конкретику», — добавил Дуда.

Кроме того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что власти страны обсудят возможное увеличение военного присутствия США в Польше и более постоянный характер такого присутствия. Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 11 тыс. человек, напоминает Reuters.



Ранее польские СМИ сообщали, что в Польше Джо Байден может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако ни украинская, ни американская сторона не подтверждали такую встречу. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме, прямо заявлял, что встреча Байдена с Зеленским не запланирована.

Накануне приезда Байдена в Польшу украинская разведка сообщила, что РФ готовится усилить ядерный шантаж с целью сорвать визит президента США в Европу. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, подтверждена подготовка компонентов российских стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования. Также в рамках стратегических «учений» Россия предприняла другие меры, чтобы перевести свои ядерные силы в боевую готовность.

Это уже второй визит Джо Байдена в Польшу с начала полномасштабной войны РФ против Украины. В конце марта 2022 года, через месяц после вторжения, президент США совершил трехдневное турне по странам ЕС и в знак поддержки Украины и восточноевропейского фланга НАТО выступил в Королевском дворце в Варшаве.

Ту речь президента США цитируют до сих пор: именно тогда Байден, судя по всему, отошел от заготовленного текста выступления, и эмоционально заявил, что Путин «не должен оставаться у власти». Хотя впоследствии Белый дом дал специальные разъяснения относительно этой фразы президента, заявив, что Байден не подразумевал свержение путинского режима, лидер США тогда озвучил и другие знаковые тезисы. Среди них — заявления о том, что Россия уже «потерпела стратегическое поражение», а Украина никогда не будет «победой» для РФ.

11 месяцев спустя Байден вновь летит в Польшу в рамках более широких дипломатических усилий администрации США в связи с годовщиной российского вторжения. Они включают в себя встречи вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности (т. ч. с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем). На этой неделе Байден также планирует телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Италии, а в начале марта — встречу с Шольцем в Белом доме.