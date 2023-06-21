Байден назвал Си Цзиньпина диктатором — через день после визита госсекретаря в Китай 21 июня, 07:24 Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором, когда рассказывал о его реакции на сбитый в начале года над Соединенными Штатами китайский разведывательный аэростат.

Он сделал такое сравнение во время выступления в Калифорнии во вторник, 20 июня, сообщает CNN.

«Причина, почему Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. А это то, что диктаторам очень не нравится, — когда они не знают, что происходит», — заявил Байден.

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Такое замечание он сделал через день после визита Энтони Блинкена в Пекин, где он встретился с главой КНР и топ-чиновниками. Он стал первым госсекретарем США, который посетил страну за последние пять лет.

Цель его поездки состояла в том, чтобы снизить напряженность в отношениях двух стран, которая заметно возросла в последние месяцы, в частности после инцидента со разведывательным аэростатом. Тогда Блинкен отменил запланированную поездку в Пекин.

К значительным прорывам его июньский визит не привел, но глава Китая и госсекретарь США заявили, что «определенного прогресса» достичь удалось, хотя серьезные разногласия между Вашингтоном и Пекином и остаются.

17 июня Байден заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США. Министерство иностранных дел КНР заявило, что их шар попал на территорию США «из-за форс-мажорных обстоятельств», назвали аппарат гражданским и его якобы использовали для метеорологических исследований.

4 февраля по приказу Байдена шар сбили над Атлантическим океаном. Китай выразил протест. На фоне сообщений об аэростате госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в КНР.