Китай — большая угроза, чем Россия. Что решит война в Украине 1 июня, 16:05 NV Премиум

Когда Путин потерпит поражение, это также станет важным сигналом для других авторитарных режимов во всем мире

Никто не ожидал, что Путин пойдет на такую большую авантюру. Украинское правительство не верило в это, правительство США не верило в это, большинство мировых спецслужб не прогнозировали этого. И я думаю, что они, видимо, не понимали, насколько Путин был изолирован, дезинформирован и действительно оторван от реальности последние годы. Очевидно он не знал, что происходит в Украине, не имел и не имеет представления о том, что Украина развила отдельную национальную идентичность. Он не знал, что его армия настолько слаба, что в ней так много коррупции, что командование, которое, как он думал, он модернизировал, все еще очень дефектное и некомпетентное.

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Поэтому я думаю, что люди просто не осознавали, что лидер с такой степенью изоляции и дезинформации может допустить огромную ошибку. Я считаю, что Соединенные Штаты и Запад в целом не восприняли серьезно сначала агрессию в Грузии 2008 года, а затем в Крыму и на Донбассе. И сейчас мы видим, что если бы Запад принял гораздо более сильные санкции и контрмеры и начал серьезнее вооружать Украину после 2014 года, этого вторжения могло бы и не произойти. Это была гигантская стратегическая ошибка со стороны Запада.

Проблема была и в том, что люди не воспринимали Путина всерьез, потому что он изложил многое из того, во что он верил, знаете, в той длинной статье, которую он опубликовал в 2021 году, в разных речах, которые он произносил. Как, например, речь от 21 февраля, где он, по сути, изложил все свое видение будущего России, которое было имперским. Но люди каким-то образом умудрились не обратить на это внимания. И, знаете, я думаю, что часть проблемы заключается в том, что если люди не хотят принимать последствия того, что находится прямо перед ними, они придумывают всевозможные причины и объяснения, почему это не является реальностью и почему реальность — это что-то другое. Поэтому, я думаю, здесь нужно обратиться к психологическому объяснению такого поведения на глобальном уровне.

Ресентимент Путина и россиян базируется на видении России великой державой, которая может влиять на мир, которую люди должны слушать, бояться и уважать. А после распада Советского Союза они больше не могут так себя чувствовать. Одна из самых вредных вещей, которые были сказаны о русских,