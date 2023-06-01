Фрэнсис Фукуяма

Фрэнсис Фукуяма

Американский философ, политический экономист

Китай — большая угроза, чем Россия. Что решит война в Украине

1 июня, 16:05
NV Премиум
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Когда Путин потерпит поражение, это также станет важным сигналом для других авторитарных режимов во всем мире

Никто не ожидал, что Путин пойдет на такую большую авантюру. Украинское правительство не верило в это, правительство США не верило в это, большинство мировых спецслужб не прогнозировали этого. И я думаю, что они, видимо, не понимали, насколько Путин был изолирован, дезинформирован и действительно оторван от реальности последние годы. Очевидно он не знал, что происходит в Украине, не имел и не имеет представления о том, что Украина развила отдельную национальную идентичность. Он не знал, что его армия настолько слаба, что в ней так много коррупции, что командование, которое, как он думал, он модернизировал, все еще очень дефектное и некомпетентное.

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Поэтому я думаю, что люди просто не осознавали, что лидер с такой степенью изоляции и дезинформации может допустить огромную ошибку. Я считаю, что Соединенные Штаты и Запад в целом не восприняли серьезно сначала агрессию в Грузии 2008 года, а затем в Крыму и на Донбассе. И сейчас мы видим, что если бы Запад принял гораздо более сильные санкции и контрмеры и начал серьезнее вооружать Украину после 2014 года, этого вторжения могло бы и не произойти. Это была гигантская стратегическая ошибка со стороны Запада.

Проблема была и в том, что люди не воспринимали Путина всерьез, потому что он изложил многое из того, во что он верил, знаете, в той длинной статье, которую он опубликовал в 2021 году, в разных речах, которые он произносил. Как, например, речь от 21 февраля, где он, по сути, изложил все свое видение будущего России, которое было имперским. Но люди каким-то образом умудрились не обратить на это внимания. И, знаете, я думаю, что часть проблемы заключается в том, что если люди не хотят принимать последствия того, что находится прямо перед ними, они придумывают всевозможные причины и объяснения, почему это не является реальностью и почему реальность — это что-то другое. Поэтому, я думаю, здесь нужно обратиться к психологическому объяснению такого поведения на глобальном уровне.

Ресентимент Путина и россиян базируется на видении России великой державой, которая может влиять на мир, которую люди должны слушать, бояться и уважать. А после распада Советского Союза они больше не могут так себя чувствовать. Одна из самых вредных вещей, которые были сказаны о русских,

Теги:   Владимир Путин Фрэнсис Фукуяма США-Китай когда закончится война наступление ВСУ

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