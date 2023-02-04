Пекин отреагировал на отмену визита Блинкена из-за китайского шара-разведчика 4 февраля, 11:01 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Amanda Andrade Rhodes)

В Министерстве иностранных дел КНР прокомментировали отмену визита госсекретаря США Энтони Блинкена на фоне инцидента с обнаружением китайского воздушного шара в небе над Соединенными Штатами.



В заявлении МИД Китая говорится, что отмена визита Блинкена — это внутренне дело США.

«Одной из задач дипломатических команд обеих сторон является надлежащее управление двусторонними отношениями и, в частности, взвешенным разрешением чрезвычайных ситуаций. На самом деле, ни одна сторона никогда не объявляла о визите (Блинкена в КНР — ред.). Это дело США принимать решение, и мы уважаем его», — говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что китайский воздушный шар случайно залетел в воздушное пространство США в результате форс-мажорных обстоятельств, а также отметили, что Китай предупредил американскую сторону об этих обстоятельствах и предоставил информацию о назначении зонда.

«Мы не намерены нарушать и никогда не нарушали территорию или воздушное пространство какой-либо суверенной страны. Некоторые политики и СМИ в США раздули это, чтобы атаковать и дискредитировать Китай. Китайская сторона категорически против этого», — заявили в китайском МИД.

Ночью 3 февраля Пентагон сообщил, что наблюдает за китайским шпионским шаром, который ведет разведку над северной территорией США.

После этого в Пентагоне заявили, что еще один китайский воздушный шар-шпион в настоящее время пролетает над Латинской Америкой.

На фоне инцидентов госсекретарь США Энтони Блинкен отложил запланированный визит в Пекин.