Чего достиг Блинкен в Китае? 20 июня, 10:16 Государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты и Китай достигли «прогресса» в налаживании отношений (Фото:REUTERS)

Визит Блинкена в Пекин был своеобразным тестом, могут ли оба правительства остановить продолжение резкого падения отношений в период продолжительного недоверия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с президентом Си Цзиньпином заявил, что Соединенные Штаты и Китай добились «прогресса» в налаживании отношений, поскольку обе стороны согласились с необходимостью «стабилизировать» двусторонние отношения между двумя сверхдержавами.

Видео дня

Главный дипломат США после встреч 18 и 19 июня с чиновниками в Пекине сказал, что существуют ключевые вопросы между странами, которые остаются нерешенными, но отметил, что он надеется, что будет лучшая коммуникация и сотрудничество.

Визит Блинкена был своеобразным тестом, могут ли оба правительства остановить продолжение резкого падения отношений в период продолжительного недоверия. Два глобальных государства все больше спорят из-за множества вопросов, начиная от тесных связей Пекина с Москвой и заканчивая усилиями США ограничить продажу передовых технологий Китая.

В этот раз дипломатическая миссия пошла вперед. Согласно заявлениям госсекретаря, он стремился определить сферы, где США и КНР могли бы работать вместе над существующими интересами, согласовать общие транснациональные проблемы, и, судя по всему, ему это удалось. «Но ничего из этого не решается одним визитом и одним разговором, это процесс», — сказал американский дипломат.

Обе стороны демонстрировали желание снизить напряженность, однако глубокие разногласия между США и Китаем также были очевидны.

Обе стороны демонстрировали желание снизить напряженность

Перед визитом Блинкен заявил, что его визит в Пекин имеет две важные цели: продвигать интересы и ценности США, в том числе откровенно говорить о своих «реальных опасениях по ряду вопросов», и изучать потенциальные области сотрудничества, где «пересекаются интересы двух стран, такие как глобальная экономическая стабильность и изменение климата».

Между тем, министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявлял, что Тайвань является ядром основных интересов Китая и наиболее выраженным риском в китайско-американских отношениях. Контроллер китайской дипломатии от коммунистов Ван И добавил, что не может быть «ни одного компромисса» по отношению к острову, который Пекин считает сепаратистской территорией, и которую он готов при необходимости вернуть силой.

Обе стороны приветствовали увеличение количества взаимных визитов студентов, ученых и бизнесменов и согласились оказывать поддержку и содействие в этих целях. Стороны также обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес и согласившимся поощрять больше межчеловеческих и образовательных обменов, а также провели позитивные дискуссии по увеличению пассажирских рейсов между двумя странами.

Одним из ключевых вопросов, которые не были решены, это восстановление связи между военными США и Китая. Контакты между высшими военными должностными лицами страны остаются замороженными, а многочисленные морские инциденты вызывают обеспокоенность тем, что напряженные отношения могут перерасти в конфликт.

Глава американской дипломатии сказал, что ключевым вопросом для обсуждения его визита является полномасштабное вторжение России в Украину, которое Пекин отказывался осудить. Кроме разговора о войне в Украине, его вопросы касались действий Северной Кореи, а также озабоченность США, которую разделяют все больше стран, относительно провокационных действий КНР в Тайванском проливе и в близлежащих морях.

Китай заверил США, что он не будет оказывать летальную помощь России, а «Вашингтон не видит никаких противоречащих этому доказательств», хотя госсекретарь отметил, что заверения Китая соответствуют неоднократным заявлениям, сделанным и ранее в последние недели.

«Однако мы постоянно озабочены китайскими фирмами, компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным по этому поводу», — добавил Блинкен.

Встречи шли по восходящей. Сначала переговоры с Цинь Ган, хотя и занимающий должность министра иностранных дел, но обладающий меньшей властью, чем Ван И, с которым встреча состоялась впоследствии, и руководящий внешней политикой страны через свой пост среди основного руководства партии. И, наконец, встреча с Си Цзиньпином, которая была публично объявлена китайцами всего за час до ее проведения. Продолжительная неопределенность, встретятся ли Си и Блинкен во время двухдневного визита, лишь подчеркивала напряженные американо-китайские отношения.

Поддерживая напряжение, дипломат от компартии Ван И обвинил Вашингтон в «неправильном восприятии» Китая как «первопричину» ухудшения отношений между двумя сторонами и потребовал от США прекратить «подавление» технологического развития Китая и разговоров о «китайской угрозе».

Однако США не стремятся сдерживать Китай экономически. «Мы за снижение рисков и диверсификацию. Это означает инвестирование в наши собственные мощности и безопасные, устойчивые цепочки поставок, настаивание на равных условиях для наших работников и наших компаний, защиту от вредной торговой практики и защиту наших критических технологий, чтобы они не использовались против нас», — подчеркнул Блинкен.

Блинкен сказал, что во время своих встреч он также затрагивал вопросы прав человека, включая нарушения прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге.

Тибетцы в изгнании возлагают надежды на госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу тибетско-китайского диалога. Далай-лама, который вместе со многими своими поклонниками сбежал из родины Гималаев и нашел убежище в Индии, верит в «промежуточный» подход, что означает большую тибетскую автономию, а не полную независимость.

В совместном письме Блинкену 42 неправительственные организации, которые отчитываются о правах человека в Китае, Гонконге, Тибете и Синьцзяне и защищают их, отметили, «для вас крайне важно использовать возможность вашего визита, чтобы сообщить своим коллегам о том, что США намерены работать вместе с другими заинтересованными правительствами, чтобы добиться ответственности за злоупотребление правительством Китая».

Госсекретарь во время своего визита поднимал вопрос о необходимости возобновления диалога между посланниками Далай-ламы и китайским правительством. С 2010 года эти переговоры зашли в тупик из-за отсутствия политической воли со стороны китайского руководства. Главный вопрос для тибетцев — это реинкарнация лидеров тибетского буддизма, ведь, согласно традиции, только нынешний Далай-лама и тибетские буддисты имеют полномочия принимать решения по его преемнику. Однако в Пекине считают, что представителя Всевышнего для буддистов должны назначать не тибетцы по историческим традициям, а в коммунистической партии Китая.

Тибет является оккупированным государством. Важно, чтобы все заинтересованные стороны признавали тибетцев не только жертвами КНР, но и партнерами по положительным изменениям в Китае.

Главный американский дипломат назвал свои разговоры с чиновниками Китая Цинь Ган и Ван И «откровенными, содержательными и конструктивными», а его встреча с президентом Китая была «важной».

"Миру нужны общие стабильные китайско-американские отношения, и то, смогут ли Китай и Соединенные Штаты найти общий язык, повлияет на будущее и судьбу человечества", — сказал Блинкену президент Си Цзиньпин, который будет занимать свой пост по крайней мере до 2027 года.

Во время встречи Блинкен подчеркнул необходимость для стран «ответственно» руководить своей конкуренцией через «открытые каналы связи», чтобы гарантировать, что она «не перерастет в конфликт».

Китай вместе с Россией остается основным долгосрочным вызовом существующему международному порядку, и пока нет признаков того, что провальное вторжение России в Украину изменило взгляды Пекина на методологию потенциальной атаки на Тайвань.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV