Байден планирует встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих месяцев 17 июня, 22:56 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Джо Байден в субботу, 17 июня, сообщил, что надеется встретиться с главой Китая Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Байден также предположил, что глава Китая не знал подробностей о якобы шпионском воздушном шаре, который США сбили в феврале этого года.

«Я думаю, что это было скорее неловко, чем намеренно», — сказал он о китайском шаре.

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Байден подчеркнул, что «надеется, что в течение следующих нескольких месяцев снова встретится с Си».

«Китай имеет некоторые законные трудности, не связанные с Соединенными Штатами», — добавил он.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен проведет встречу с китайскими высокопоставленными чиновниками, министром иностранных дел Цинь Ганом и, возможно, лидером Китая Си Цзиньпином.

В начале февраля американские военные сбили над Атлантическим океаном китайский воздушный шар, который считают шпионским устройством.

На фоне этих инцидентов Блинкен отложил запланированный визит в Пекин. В МИД Китая отметили, что такое решение — это внутреннее дело США.